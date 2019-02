Maxitamponamenti per nebbia al Nord: un morto e decine di feriti su A1 e A22

E' di un morto e decine di feriti il bilancio di una serie di tamponamenti causati dalla forte nebbia sulla A1 nella zona di Lodi e sulla A22 del Brennero. Entrambe le autostrade sono state chiuse per alcune ore nei tratti interessati. La situazione più grave nel Veronese, dove sono più di 100 i veicoli coinvolti. Tra i feriti, sei versano in gravi condizioni.

"La nebbia - ha detto il comandante della polstrada di Verona, Girolamo Laquaniti - è una concausa, ma non la causa. Velocità e distrazioni hanno favorito seriamente i tamponamenti". Gli incidenti più gravi sulla A22 tra Carpi (Modena) e Verona: il bilancio è di un morto, 6 feriti gravi di cui 2 in condizioni critiche, 13 con lesioni serie e 21 lievi. Le persone più gravi sono state portate nei nosocomi di Borgo Trento e Borgo Roma, a Verona, San Bonifacio, Peschiera e Mantova. A Lodi, invece, le persone rimaste ferite sono 15, nessuna in condizioni gravi. Il tratto della A1 chiuso dopo il maxitamponamento è stato riaperto poco dopo le 13.