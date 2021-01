Maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili, arresti in varie Regioni

La Guardia di finanza di Pavia e i carabinieri hanno arrestato undici persone ed effettuato oltre cinquanta perquisizioni nell'ambito di un'operazione contro una maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili L'organizzazione ha frodato allo Stato oltre 143 milioni di euro di contributi pubblici. Il blitz è stato compiuto in Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna e Lazio.

Delle undici persone finite in manette, sei sono agli arresti domiciliari e cinque con obbligo di firma. L'operazione, che ha visto l'impiego di oltre 200 militari, ha portato al sequestro di rapporti bancari, quote societarie, veicoli, immobili e terreni per oltre 140 milioni di euro nella disponibilità degli indagati.