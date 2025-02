Maxi-operazione internazionale contro il doping: 23 arresti

Migliaia di medicinali e sostanze dopanti sono stati sequestrati, per un valore di oltre 2 milioni di euro, nell'ambito di un'operazione internazionale contro il doping che ha portato all'arresto di 23 persone e a 138 denunce. L'azione, coordinata in Italia da Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si è sviluppata da aprile a novembre 2024 sotto la direzione di Europol e con la partecipazione di 30 tra Paesi membri dell'Unione Europea ed extra UE, nonché di diverse organizzazioni internazionali, tra cui l'Ufficio Europeo Antifrode (Olaf) e l'Agenzia Mondiale Antidoping (Wada).