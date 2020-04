Maurizio Molinari, Mattia Feltri e Maurizio Giannini nuovi direttori di Repubblica, Huffington e La Stampa

I nuovi direttori Maurizio Molinari passa così dalla direzione de La Stampa a quella del giornale di punta del Gruppo, subentrando a Carlo Verdelli, e diventa anche il nuovo direttore editoriale della società. Feltri, che prende il posto di Lucia Annunziata, continuerà a firmare "Il buongiorno" sul quotidiano torinese. Giannini, oltre a guidare La Stampa, sarà direttore del network di giornali locali Gnn.

Il nuovo asset societario L'acquisizione della quota del 43,78% da Cir, annunciata a inizio dicembre 2019, è stata perfezionata facendo confluire la partecipazione in una nuova società, Giano Holding che avrà in portafoglio il 60,9% del capitale sociale di Gedi ed il 63,21% dei diritti di voto. Rileverà infatti anche un 5,06% dalla Mercurio della famiglia Perrone ed il 6,07% delle "partecipazioni Caracciolo", da Sia Blu e Giacaranda Caracciolo. Cir e Mercurio saranno azionisti in trasparenza di Giano con una quota del 5% ciascuno (con Exor hanno previsto patti parasociali ed una opzione put & call esercitabile dal terzo anno).