Maturità, a Mestre presidente di commissione sviene: orali sospesi

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Martedì, all'istituto Luzzatti di Mestre, mentre si svolgevano gli orali degli esami di maturità, il presidente di commissione è svenuto - non si esclude che possa aver influito il caldo - e, cadendo, ha sbattuto la testa ferendosi. Sono stati chiamati subito i soccorsi: il professore è stato portato in ospedale e gli esami sono stati sospesi. Lo riporta Il Gazzettino, il quale aggiunge che sembra che l'insegnante non abbia avuto nulla di grave. "Il docente ha comunicato alla scuola" che già oggi, mercoledì 1° luglio, "conta di essere in classe, questo ci rassicura sul fatto che le sue condizioni non siano serie", ha detto al quotidiano il preside reggente Michelangelo Lamonica.
Secondo quanto spiega Il Gazzettino, quando il presidente di commissione si è sentito male, mancavano solo due studenti da interrogare per finire i lavori (che dovrebbero essere interrogati oggi, mercoledì 1° luglio). "Abbiamo rispettato il protocollo di sicurezza previsto in questi casi, quindi abbiamo chiamato i soccorsi ed è intervenuta l'ambulanza, abbiamo sospeso gli esami di maturità perché la commissione era rimasta senza presidente e abbiamo avvisato gli uffici scolastici di quanto successo", ha spiegato Lamonica.
"La scuola, come tutte, non è climatizzata, cerchiamo di utilizzare le aule meno calde e di lasciare le finestre aperte per arieggiare. Quindi il clima è vivibile, ma certamente non è fresco. Questo problema non coinvolge solo il Luzzatti, ma riguarda tutti gli istituti: nessuna scuola è infatti dotata di impianti di refrigerazione. Va detto che per le commissioni, quello della maturità, è sempre un periodo molto intenso. Spesso i presidenti vengono da fuori città e quindi spostarsi tutte le mattine per raggiungere la sede e affrontare gli esami già di per sé è impegnativo, se poi si aggiungono le temperature elevate di questi giorni diventa ancora più faticoso", ha aggiunto il preside.