Maturità, a Mestre presidente di commissione sviene: orali sospesi

Martedì, all'istituto Luzzatti di Mestre, mentre si svolgevano gli orali degli esami di maturità, il presidente di commissione è svenuto - non si esclude che possa aver influito il caldo - e, cadendo, ha sbattuto la testa ferendosi. Sono stati chiamati subito i soccorsi: il professore è stato portato in ospedale e gli esami sono stati sospesi. Lo riporta Il Gazzettino, il quale aggiunge che sembra che l'insegnante non abbia avuto nulla di grave. "Il docente ha comunicato alla scuola" che già oggi, mercoledì 1° luglio, "conta di essere in classe, questo ci rassicura sul fatto che le sue condizioni non siano serie", ha detto al quotidiano il preside reggente Michelangelo Lamonica.