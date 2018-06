Maturità 2018, seconda prova: al Classico una versione di Aristotele

L'utopia da Kennedy a Martin Luther King all'Artistico - Al liceo Artistico, per l'indirizzo pittorico, la traccia sarebbe dedicata ai sogni e all'utopia partendo da citazioni di John Kennedy e di Martin Luther King. Per l'indirizzo Architettura e ambiente la richiesta è di un progetto per un edificio commissionato da una casa di moda che vuole integrare gli spazi con zone espositive e di rappresentanza. Per l'indirizzo Design si chiede un progetto per un complemento d'arredo, commissionato a una start up di giovani designer da un noto brand di una catena di ristoranti.



I diritti alle Scienze umane - Diritti umani e principi democratici è la traccia proposta al liceo delle Scienze umane. Ai ragazzi vengono proposti un brando di Conrad P. Kottak tratto da "Antropologia culturale" e un secondo di Chiosso da "I significati dell'educazione. Teorie pedagogiche e della formazione".



Stato patrimoniale di una società a Ragioneria - La traccia per Ragioneria è un compito di economia aziendale in cui si chiede "dopo aver analizzato la relazione sulla gestione di redigere lo stato patrimoniale e il conto economico" di una società.



A Informatica progettazione di sistema gestione - Agli istituti tecnici Itia Informatica la seconda prova riguarda sistemi e reti. Agli studenti si chiede di progettare un sistema di gestione per una società di spedizione pacchi, attiva su tutto il territorio nazionale, per varie tipologie di clienti.



Sistema di smistamento agli istituti tecnici - Agli studenti dell'indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, negli istituti tecnici, la traccia richiede di cimentarsi con un sistema di smistamento dei prosciutti in un prosciuttificio.