Matteo Messina Denaro, quando gli fu diagnosticato il tumore "reagì senza battere ciglio"

Quando gli fu diagnosticato il tumore, che lo portò alla morte, Matteo Messina Denaro reagì quasi senza battere ciglio. Lo ha detto Vittorio Gebbia, medico oncologo della clinica "La Maddalena" di Palermo. Gabbia, in tribunale a Marsala, è stato ascoltato come teste, citato dalla difesa nel processo al dottor Alfonso Tumbarello, ex medico di base di Campobello di Mazara, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici per avere redatto numerosi certificati medici a nome di "Bonafede Andrea", classe '63, per consentire al capomafia, deceduto a L'Aquila il 25 settembre 2023, di potersi curare.