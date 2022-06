Matteo, l'eroe dell'incendio allo sporting club Le Palme, ha 21 anni ed è un vigile del fuoco mancato

Quando le fiamme si stavano avvicinando, lui ha iniziato a istruire genitori e responsabili della struttura su come uscirne illesi. Matteo Iacobacci non è riuscito a superare la prova scritta del concorso da vigile del fuoco, ma ha dimostrato che la stoffa per diventarlo non gli manca.

A raccontare di come i bambini, che stavano partecipando alle attività estive, si sono salvati è

Lavinia De Pascalis

campo estivo

calore

colonna di fumo

registro

Matteo

piano di fuga

gruppetti

nervosismo

finestrini chiusi

parco

eroe

freddezza e coraggio

, 30 anni, vicepresidente dell'associazione "Animondo" e responsabile deldello sporting club Le Palme, in una intervista a Il Messaggero. “Era l’ora di pranzo e ci trovavamo tutti nella sala del ristorante - racconta De Pascalis - i bimbi avevano appena finito di mangiare la pasta al pomodoro quando abbiamo notato tantoe una".Il primo pensiero va subito ai bambini. La responsabile manda subito una sua assistente a prendere ildegli alunni per radunarli e fare un rapido appello.invece si preoccupa di organizzare ilverso un punto di ritrovo sicuro e lontano dalle fiamme. Fatti allontanare dai tavoli, nonostante stessero ancora finendo di mangiare, vengono subito inquadrati in fila indiana e fatti salire nelle auto adi 3.Nonostante i primi segni di panico etra i piccoli. Le auto partono con ie l'aria condizionata a palla, verso ildi via Giuseppe Vanni. “Facevamo continuamente l’appello dei bambini e poi, una volta in salvo, li abbiamo ricontati tutti" racconta la 30enne "Matteo è stato un, ma tutti insieme ce l’abbiamo fatta dimostrando”.