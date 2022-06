Roma, maxi-rogo vicino a un campo estivo: 35 persone intossicate, due in ospedale

Le fiamme sono divampate intorno alle 14 in via Bosco Marengo, vicino al campo rom della Monachina. Il vento caldo ha alimentato il rogo e le fiamme hanno raggiunto via Aurelia, all'altezza uscita 1 del Grande Raccordo Anulare (km 11): si è levata una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. Le fiamme, oltre a lambire abitazioni, sono arrivate anche vicino ad un centro sportivo. Roghi si segnalano anche a Pomezia e in zona Osteria Nuova.







Una donna e un bambino portati in ospedale

- Due persone, una donna e un bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli. Le persone rimaste intossicate sono tutti abitanti delle palazzine intorno all'area interessata dalle fiamme e sono state visitate in strada dal personale del 118. L'intenso fumo è visibile dalla via Aurelia e dalle zone limitrofe fino all'Eur.

Assessore della Regione Lazio: "Nove incendi, giornata difficile"

- "E' una giornata durissima sia per la Centrale operativa del 112 sia per i soccorsi dell'Ares 118. Da lunedì mattina infatti sono nove gli incendi e alcuni di essi di grandi dimensioni, come quello divampato in zona Massimina, che stanno sottoponendo ad uno stress test impegnativo tutti i servizi di soccorso a Roma".Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Al lavoro 200 pompieri, rinforzi da altre Regioni

- Sono 200 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dei vari incendi che assediano Roma. A sostegno delle squadre della Capitale sono arrivati anche due rinforzi da Umbria, Abruzzo, Toscana e Campania.