Matteo Bassetti: "Il Covid non è mai andato via"

"Il Covid non è mai andato via" commenta l’infettivologo Matteo Bassetti a "Mattino Cinque News" a seguito della notizia dell'aumento dei contagi (94%) e di un possibile, e sempre più probabile, picco durante le feste di Natale. "Da quel febbraio 2020 è diventato uno degli agenti eziologici delle infezioni respiratorie e a oggi compete con altri come ad esempio il virus dell'influenza. Dobbiamo cercare in tutti i modi di proteggere gli anziani e tornare a vaccinarci" prosegue.

"Questo virus è più contagioso ma meno aggressivo. Ben venga l'iniziativa del Governo di tornare agli open day dei vaccini. Chi ha sintomi influenzali deve stare a casa o indossare la mascherina" continua. E sul tema dell'obbligo o meno delle mascherine Matteo Bassetti conclude: "Se dopo quattro anni non abbiamo ancora imparato a saper utilizzare la mascherina e c'è bisogno di qualcuno che ci obblighi a farlo, credo che non abbiamo capito nulla di quello che è successo. Spero non inizi la querelle da qui a Natale".