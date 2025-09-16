Mattarella ricorda Willy Monteiro: "È un nostro ragazzo, l'odio genera odio"

Il capo dello Stato, nel corso della cerimonia a Colleferro a cinque anni dell'uccisione di Willy, ha quindi detto: "Siamo qui nel quinto anniversario perché non vogliamo dimenticare. Fa bene Colleferro a far memoria di Willy a proporla all'attenzione dei giovani e della comunità. La storia di una comunità è segnata da eventi felici e da lutti e lacerazioni e sacrifici che scuotono le coscienze, Willy è un italiano esemplare per questo è stato insignito alla memoria della medaglia d'oro al valore civile in riconoscimento del suo gesto di coraggio e altruismo a lui il ricordo e dolore di tutti".