Coronavirus, Mattarella nomina Commendatore Gennaro Arma, comandante della Diamond Princess

Sergio Mattarella ha conferito l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana a Gennaro Arma, il comandante della Diamond Princess, "in considerazione del suo esemplare comportamento". Lo ha comunicato il Quirinale in una nota. Il comandante, che è stato l'ultimo a scendere dalla nave rimasta in quarantena al largo di Yokohama per il coronavirus, si trova in isolamento in Giappone.