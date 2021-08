Mattarella: "Gino Strada portò la vita dove la guerra voleva la morte"

Ansa

Anche Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio per la morte di Gino Strada. "Ha portato le ragioni della vita dove la guerra voleva imporre violenza e morte. Ha invocato le ragioni dell'umanità dove lo scontro cancellava ogni rispetto per le persone". Lo si legge in una note del presidente della Repubblica in cui si ricordano anche "la solidarietà e l'altruismo" espressi in maniera "ruvida ma generosa" da parte del fondatore di Emergency.