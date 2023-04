Maternità surrogata, il business degli embrioni: "Pacchetti vip per migliori caratteristiche estetiche"

In esclusiva a "Zona Bianca" i referenti di agenzie online per aspiranti genitori: "Gli embrioni non scelti? Possono essere buttati"

Nel business della maternità surrogata spuntano i pacchetti vip per selezionare le migliori caratteristiche degli embrioni. Nell'inchiesta di "Zona Bianca" alcuni referenti di agenzie online per aspiranti genitori spiegano il funzionamento nella selezione dei figli dal catalogo. "Si può vedere gli embrioni sani e con le migliori caratteristiche estetiche e decidere quali trasferire nell'utero della mamma surrogata", spiega l'addetta di un'agenzia online.

Come funziona la scelta degli embrioni? Per 60mila euro è possibile scegliere il sesso del bambino e le caratteristiche geniche come la tonalità della carnagione dal colore avorio al colore espresso. Agli aspiranti genitori che hanno acquistato gli embrioni le agenzie lasciano la facoltà di decidere quali trasferire, quali conservare e quali buttare perché non soddisfano le migliori caratteristiche estetiche per i nascituri.