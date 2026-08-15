Matera, violenta una 17enne: arrestato un 18enne

È accusato di aver violentato una 17enne, la notte del 14 agosto, nei pressi del lungomare di Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera, un 18enne di origini tunisine, regolarmente residente in Italia. I carabinieri sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in seguito a una segnalazione al 112. La minorenne, in evidente stato di shock, avrebbe raccontato ai militari di essere stata costretta a subire su una panchina isolata, nascosta dalla vegetazione, un atto sessuale da parte di un suo conoscente, con il quale aveva trascorso la serata in spiaggia insieme ad altri amici". Sono in corso le indagini per violenza sessuale aggravata, perché commessa nei confronti di una minorenne.