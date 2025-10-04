Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
vittime tutte pakistane

Matera, auto si scontra con un camion: quattro morti

I 4 uomini viaggiavano insieme ad altre sei persone (rimaste ferite), quindi in dieci, in un'auto omologata per sette persone

04 Ott 2025 - 17:00
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

E' di quattro morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. Secondo quanto si è appreso, i quattro uomini, tutti di nazionalità pakistana, viaggiavano insieme ad altre sei persone (rimaste ferite), quindi in dieci, in un'auto da sette persone che si è scontrata con un camion. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il 118 che ha trasportato in feriti in ospedale.

I dieci uomini erano a bordo di una Renault Scenic da sette posti che si è scontrata con un camion. Quattro sono morti all'istante, mentre altri sei sono rimasti feriti, due in maniera molto grave. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 14.20, al chilometro 121 della Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico: l'Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale in entrambe le direzioni.

Ti potrebbe interessare

matera
incidente stradale

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema