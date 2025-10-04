Matera, auto si scontra con un camion: quattro morti

I dieci uomini erano a bordo di una Renault Scenic da sette posti che si è scontrata con un camion. Quattro sono morti all'istante, mentre altri sei sono rimasti feriti, due in maniera molto grave. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 14.20, al chilometro 121 della Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico: l'Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale in entrambe le direzioni.