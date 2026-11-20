Yara Gambirasio, Massimo Bossetti a "Quarto Grado": "Tutto è scaturito all’interno della palestra, è lì che bisogna ripetere le indagini"
L’ex muratore di Mapello condannato in via definitiva all'ergastolo: "Sono fiducioso per la revisione"
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Nel corso della puntata di "Quarto Grado" condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero - in onda questa sera, venerdì 20 novembre, su Retequattro - verrà trasmessa un’intervista esclusiva a Massimo Bossetti, l’ex muratore di Mapello condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Le telecamere di Quarto Grado lo hanno filmato mentre usciva dal carcere di Bollate per andare a lavorare.
Come sta?
Adesso sono emozionato. Sono stanco di tutto, però non devo mollare. Andiamo avanti.
So che il suo avvocato sta preparando la revisione…
Abbiamo fatto il ricorso in Cassazione, perché il 5 ottobre, come sapete tutti, hanno rigettato l’udienza. L'abbiamo impugnata e sto aspettando che fissino l’udienza. Poi per il resto bisogna saper lottare, andare avanti e lo farò.
Ma come sta vivendo questo periodo in carcere?
Un incubo per me. È una sopportazione sovrumana, grazie a Dio che c'è il lavoro che mi distrae, ma quando rientro mi abbatto.
Sua madre mi diceva che lei era innocente…
Sto cercando di provare a evidenziarlo.
Ma quindi lei è fiducioso nella revisione? Quale potrebbe essere l'asso nella manica?
Sì assolutamente sì. Ci sono tante cose che possono essere fatte meglio.
Come mai le hanno concesso di uscire dal carcere?
Eh, questa è un'alternativa all’articolo 21. Ho sempre rifiutato però giustamente è meglio vivere anche questa cosa.
E di che cosa si occupa?
La coibentazione termoacustica, con tutti gli elementi in acciaio. È bellissimo, un bel lavoro.
Per quanto riguarda invece la sua famiglia, vede sua moglie, i suoi figli?
Tutti, tutti i figli.
E con sua moglie è finita?
No, niente è finito.
Un'ultima domanda: secondo lei, se non è stato lei, chi ha ucciso Yara?
Chieda agli avvocati, meglio chiedere agli avvocati. Non voglio sbilanciarmi più di tanto.
Ma lei si è fatto un'idea?
Sì. L'idea che c'è anche nel gruppo difensivo è che tutto sia scaturito all'interno della palestra. È lì che bisogna cercare e prendere in mano di nuovo le indagini e ripetere tutto.
Lei tutto quello che aveva da dire l'ha detto?
Assolutamente sì.