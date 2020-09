Massa, entrano in classe ma un'alunna è positiva: dopo mezz'ora di scuola 18 bambini e 3 maestre in quarantena

A mezz'ora dal suono della campanella erano già in quarantena. E' accaduto alla scuola elementare nel comune di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, dove, lunedì 14, diciotto allievi e tre maestre sono entrati in classe alle 8 e alle 8.30 erano già fuori, pronti per l'isolamento. Il tutto perché una bambina ha ricevuto l'esito del tampone proprio la mattina del primo giorno di scuola, risultando positiva. L'alunna non era in aula, ma la scorsa settimana aveva partecipato ad alcune lezioni prescolastiche con i suoi compagni. Quindi, l'Ufficio di Igiene ha predisposto la quarantena per l'intera classe e per le maestre.