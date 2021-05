Massa, durante il giro delle vaccinazioni anti Covid medico trova la sua ostetrica: "Grandissime emozioni"

Durante il giro delle vaccinazioni domiciliari anti Covid, ha trovato la donna che 62 anni fa lo ha aiutato a vedere la luce. Protagonisti della storia, che arriva da Massa , Ilda Barani , 101 anni, ex ostetrica della città, e il medico Pietro Bianchi . Un'emozione unica per entrambi, come scritto dallo stesso dottore su Facebook: "La mitica signora Barani. Si è ricordata il mio nome e quello di sette dei miei fratelli. Incontrata per caso. Grandissime emozioni". "Una bellissima sorpresa", ha invece commentato la 101enne.

Come riporta La Nazione, Barani aveva assistito la madre del medico durante la nascita di tutti e nove i suoi figli. "Mentre compilava i fogli per il vaccino, il dottore ripeteva 'Barani, Barani", come se quel nome gli riportasse alla mente qualcuno. Io ho detto: 'Barani, sì, l'ostetrica'. A quel punto in lui è scattata una forte emozione: 'Sono il dottor Bianchi. Ilda Barani ha assistito mia madre nel mettere al mondo i suoi figli'. L'ho accompagnato in camera e ho chiesto a mia madre: 'Ricordi una donna che ha messo al mondo nove figli?' E lei: 'certo'. 'Ebbene, questo è il quarto!', ho detto io. Prontamente, lei: 'Allora è Pietro!'", ha raccontato al quotidiano la figlia di Ilda, Maria Teresa.

"Più volte avevo pensato alla signora Barani, a dove fosse finita. Nella vita abbiamo poche persone di riferimento, che segnano la nostra esistenza. Per me, una di quelle persone sicuramente è Ilda Barani, che ci ha visto nascere tutti. E' stata un'emozione indescrivibile. Queste sono cose belle, e anche terapeutiche, sono storie di cui abbiamo bisogno in questo momento", ha invece commentato il dottore.

"Ormai ero di famiglia. Frequentavo quella casa e i ragazzi li ho visti nascere e crescere. Spesso venivano a trovarmi. Pietro ha detto che, adesso che ci siamo ritrovati, verranno anche i fratelli a farmi visita. Sono contenta di questo incontro inaspettato, una bellissima sorpresa", ha raccontato Barani.