Massa Carrara, ambulanza contro un muro: muore il paziente a bordo

Un'ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Fivizzano (Massa Carrara), finendo contro un muro. L'anziano paziente a bordo è morto, mentre sono rimasti feriti i tre componenti dell'equipaggio: tra questi, un volontario, 50 anni, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa per un politrauma. L'incidente è avvenuto lungo la strada che da Monzone porta a Vinca, coinvolta un'ambulanza della Pubblica assistenza di Monzone.