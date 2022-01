Mascherine FFP2 rosa alla polizia, il sindacato insorge: "Indecorose"

Ultimamente gli agenti di polizia di diverse questure stanno ricevendo forniture di mascherine FFP2 di colore rosa , e il sindacato il polizia insorge. Secondo il Sap si tratta infatti di dispositivi di protezione "indecorosi" poiché il colore "risulta eccentrico rispetto all'uniforme e rischia di pregiudicare l’immagine dell'Istituzione", e chiede un intervento del capo della polizia per ottenere mascherine "coerenti con l'uniforme della polizia".

"Con la presente - scrive il Sap al capo della polizia, il prefetto Lamberto Giannini - portiamo alla Sua attenzione l’inusuale fornitura di mascherine FFP2 di colore rosa che sta avvenendo in numerose Questure tra le quali Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa e Venezia. Non si conoscono le ragioni sottese all’acquisto di mascherine di un colore che dovrebbe apparire prima facie non consono alla nostra Amministrazione e suscita perplessità la scelta di approvare tale acquisto".

Secondo il sindacato, a quasi due anni dall'inizio della pandemia "risulta difficile immaginare difficoltà nell'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale che rappresentano, come noto, uno dei principali strumenti volti al contrasto della diffusione del virus. Appare altresì chiaro che la rilevanza delle funzioni svolte dalla polizia di Stato impone all’Amministrazione di preservare il decoro dei propri operatori, evitando che gli stessi siano comandati a svolgere attività istituzionale con dispositivi di protezione di un colore che risulta eccentrico rispetto all’uniforme e rischia di pregiudicare l’immagine dell’Istituzione".



Tra l’altro, rileva il Sap, nel 2019 "l'allora capo della polizia aveva ammonito gli appartenenti della polizia di Stato di evitare l’utilizzo di capi non conformi in grado di pregiudicare il decoro dell’Istituzione". Per questo il sindacato chiede "un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio con mascherine di un colore diverso (bianche, azzurre, blu o nere) e comunque coerenti con l’uniforme della polizia di Stato evitando dispositivi di altri colori o con eventuali decorazioni da ritenere assolutamente inopportuni soprattutto se acquistati e forniti dall’Amministrazione".