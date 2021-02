Mascherine cinesi vendute all'Italia come Ffp2 "filtrano solo il 36%"

Mascherine Ffp2 importate dalla CIna con una capacità filtrante di appena il 36%, contro il 95% richiesto dalla norma. E' solo l'ultimo caso di dispositivi non a norma arrivati in Italia negli ultimi mesi come riporta il quotidiano la Repubblica. Il lotto incriminato è a Roma, ma è già successo anche a Pomezia, Ciampino, Brindisi, Bergamo e Como. Su 553 milioni di dispositivi di protezione individuale arrivati dall'estero il 10% darebbe irregolare, con proprietà filtranti molto inferiori rispetto a quelle indicate sui documenti di accompagnamento. I Nas finora ne hanno sequestrati sei milioni.