Mascherine all'aperto, verso multe da 400 a mille euro per chi non le indossa | Prorogate le attuali misure

Sanzioni amministrative dai 400 ai mille euro per chi non rispetta l'obbligo di mascherina all'aperto. E' quanto prevederebbero i provvedimenti che il governo si accinge a varare in tema di emergenza coronavirus. Intanto mercoledì alle 10 la Camera tornerà a riunirsi per il voto delle risoluzioni sulle comunicazioni del ministro Speranza. Al termine della seduta si dovrebbe svolgere il Cdm per varare il decreto di proroga dello stato di emergenza.

LA MAPPA E I GRAFICI INTERATTIVI > La situazione dei contagi in Italia

Prorogate le misure, Dpcm verso lo slittamento - Il Dpcm non dovrebbe essere approvato a breve, potrebbe slittare di una settimana in attesa che il Parlamento proroghi al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitario, come richiesto dal governo. Intanto saranno prorogate le attuali misure.

Mascherina sempre con sè - L'obbligo di portare sempre con sè la mascherina quando si esce da casa e la possibilità per il governo di disporne l'uso obbligatorio anche all'aperto. E' quanto prevede anche la bozza del decreto legge che fornirà la cornice normativa al nuovo Dpcm anti Covid. All'articolo 1 si prevede infatti "l'obbligo di avere sempre con sè, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo anche all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande". Dall'obbligo sono esclusi i bambini sotto i sei anni, chi fa attività motoria e i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l'uso della mascherina.

Multe pesanti per chi viola quarantena e locali che non rispettano norme - Sanzioni da 500 fino a 5mila euro e l'arresto da 3 a 18 mesi: queste le pesanti sanzioni previste nella bozza del Dpcm per chi vìola la quarantena. Si torna alla "fase 1" quando la violazione dell'isolamento domiciliare prevedeva appunto la denuncia per "epidemia colposa". Ma anche i locali che non faranno rispettare le norme sanitarie rischiano grosso: multe da 400 a mille euro oltre alla chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni.