Risoluzione Covid, alla Camera manca ancora numero legale: voto rinviato

Non c'è per la seconda volta il numero legale sul voto della risoluzione di maggioranza sulla gestione della pandemia Covid, in particolare dopo le comunicazioni del ministro Speranza per la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021. La seduta è stata aggiornata a mercoledì. Al raggiungimento della quota sono mancati 8 deputati. Assente dall'aula il centrodestra, per il quale la maggioranza è ormai "in frantumi".