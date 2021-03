Mascherina anti-Covid, Consiglio di Stato: "Provare che non sia pericolosa per i bimbi"

IPA

Occorre "una nuova urgente" relazione specifica sull'impatto dell'uso prolungato delle mascherine sui minori di 12 anni. Lo afferma il presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato, Franco Frattini, sospendendo l'obbligo per una bambina. L'imposizione "non giustificata di un Dpi su scolari giovanissimi presuppone l'onere per l'autorità di provare scientificamente che l'utilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute dei destinatari".