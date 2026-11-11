Femminicidio Scialdone, l'ex Costantino Bonaiuti condannato all'ergastolo nell'appello bis

Costantino Bonaiuti è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Martina Scialdone. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma. Il femminicidio dell'avvocata è avvenuto il 13 gennaio del 2023 all'esterno di un ristorante dell'Appio Latino. Bonaiuti aveva raggiunto a colpi d'arma da fuoco l'ex fidanzata, uccidendola. I giudici, accogliendo la richiesta del pg, hanno riconosciuto all'imputato l'aggravante della premeditazione così come richiesto dalla Cassazione che aveva rinviato il procedimento - facendo passare in giudicato la responsabilità penale di Bonaiuti - dopo un primo processo di appello in cui Bonaiuti aveva visto ridursi la pena a 24 anni e 8 mesi di detenzione.