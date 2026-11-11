Femminicidio Scialdone, l'ex Costantino Bonaiuti condannato all'ergastolo nell'appello bis

Costantino Bonaiuti è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Martina Scialdone. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma. Il femminicidio dell'avvocata è avvenuto il 13 gennaio del 2023 all'esterno di un ristorante dell'Appio Latino. Bonaiuti aveva raggiunto a colpi d'arma da fuoco l'ex fidanzata, uccidendola. I giudici, accogliendo la richiesta del pg, hanno riconosciuto all'imputato l'aggravante della premeditazione così come richiesto dalla Cassazione che aveva rinviato il procedimento - facendo passare in giudicato la responsabilità penale di Bonaiuti - dopo un primo processo di appello in cui Bonaiuti aveva visto ridursi la pena a 24 anni e 8 mesi di detenzione.
La mamma di Martina: "Giustizia è fatta, ma il dolore è indescrivibile"
"Giustizia è fatta. Nessuno mi ridarà mia figlia, ovviamente, però questo è importante per noi, per la nostra famiglia: stiamo soffrendo tanto, ci manca da morire". È quanto affermato dalla mamma di Martina Scialdone, Viviana, che, visibilmente commossa, ha commentato la sentenza della corte d'Assise d'Appello di Roma sul femminicidio della figlia. "È un dolore che non si può descrivere, una giovane donna che aveva una vita davanti, un futuro roseo, stroncato così da un assassino", ha concluso.