Martina Carbonaro, i genitori ad Alessio Tucci: "Hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu"

"Mentre la colpivo Martina era immobile… se ricordo l'ultimo colpo inferto? Ho il buio. Ricordo di averla aggredita in due punti, nel corridoio, poi l'ho presa in braccio e l'ho portata nella stanza (dove verrà poi trovata, ndr) e l'ho colpita un'ultima volta… avevo un mostro in me". Lo ha detto Alessio Tucci, rispondendo alle domande dell'avvocato di parte civile Emilio Malaspina, al processo che lo vede imputato per il femminicidio di Martina Carbonaro.
Tucci, incalzato dal legale, ha ribadito di non sapere il perché di quell'ultimo colpo di pietra, inferto quando Martina era esanime, a terra. "Perché ho ucciso Martina? Penso per rabbia accumulata in quella giornata, non è una giustificazione, vorrei capire anch'io, è passato un anno e mezzo e ancora non ho capito", ha detto ancora rispondendo all'avvocato Malaspina. "L'ho abbracciata, gridato il suo nome, non rispondeva… dopo ho occultato il corpo", ha detto ancora Tucci rispondendo alle domande del suo difensore Mario Mangazzo. "Ci siamo fidanzati nel maggio 2023, io avevo 16 anni e lei 12", ha ricordato l'imputato sempre rispondendo alle domande del suo avvocato, che gli ha anche chiesto del loro rapporto e del rapporto che c'era tra le due famiglie.
"Ti hanno dato il premio, ti hanno anche messo a lavorare", "bastardo, hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu". Con queste parole, Marcello Carbonaro, il papà di Martina, ed Enza Cossentino, la mamma, si sono rivolti ad Alessio Tucci, reo confesso del femminicidio della figlia, quando è passato dal banco dei testimoni alla cella. L'imputato, dopo avere sostenuto gli interrogatori del pubblico ministero e degli avvocati, ha risposto anche alle domande del presidente della Corte di Assise. Nella prossima udienza del 24 novembre saranno ascoltati, tra gli altri, la criminologa Roberta Bruzzone e il papà della vittima.