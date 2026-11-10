Martina Carbonaro, i genitori ad Alessio Tucci: "Hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu"

Tucci, incalzato dal legale, ha ribadito di non sapere il perché di quell'ultimo colpo di pietra, inferto quando Martina era esanime, a terra. "Perché ho ucciso Martina? Penso per rabbia accumulata in quella giornata, non è una giustificazione, vorrei capire anch'io, è passato un anno e mezzo e ancora non ho capito", ha detto ancora rispondendo all'avvocato Malaspina. "L'ho abbracciata, gridato il suo nome, non rispondeva… dopo ho occultato il corpo", ha detto ancora Tucci rispondendo alle domande del suo difensore Mario Mangazzo. "Ci siamo fidanzati nel maggio 2023, io avevo 16 anni e lei 12", ha ricordato l'imputato sempre rispondendo alle domande del suo avvocato, che gli ha anche chiesto del loro rapporto e del rapporto che c'era tra le due famiglie.