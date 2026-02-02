Martina Carbonaro, cade l’aggravante della crudeltà per l'ex fidanzato

La difesa della famiglia Carbonaro ha sottolineato l’importanza della contestazione della minorata difesa. “Martina è stata uccisa in un luogo che l’ha resa indifesa”, ha dichiarato l’avvocato Sergio Pisani, parlando anche di un sito abbandonato nonostante fondi pubblici e privo di controlli. "Quel sito, nonostante fondi PNRR, era abbandonato e senza controlli: questo apre un serio tema di responsabilità del Comune. Ritengo che bisognerà chiarire anche le omissioni che hanno reso possibile quella tragedia. La sicurezza degli spazi pubblici è un dovere" ha ribadito il legale. Intanto Tucci, reo confesso, rimane in carcere in attesa di processo.