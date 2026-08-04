Lago di Vico, ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella

Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Secondo le prime indiscrezioni, il cadavere è stato individuato nella mattina del 4 agosto. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie, quando si è tuffato senza più riemergere. Dietro al decesso, come causa più probabile, potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. A dare l'allarme era stata la stessa ministra. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa delle caratteristiche dell'acqua. La visibilità sotto la superficie è estremamente ridotta e i fondali, ricchi di materiali come fango, limo e alghe, tendono a nascondere ciò che vi si deposita. Per questo i soccorsi hanno utilizzato sonar e robot subacquei, verificando una a una tutte le anomalie individuate dagli strumenti.