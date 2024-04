Lodi, sparò e uccise un ladro: Mario Cattaneo assolto anche in appello

Il ladro si era introdotto nel cortile del suo ristorante nella notte tra il 9 e il 10 marzo. Cattaneo l'aveva sorpreso, aveva imbracciato il fucile e aveva sparato, uccidendolo. La pg Maria Vittoria Mazza aveva chiesto una condanna a tre anni stigmatizzando come "deleteria" una giustizia fai-da-te. L'avvocato di parte civile aveva chiesto un risarcimento di 300mila euro, mentre i difensori avevano domandato l'assoluzione.

Cattaneo: "La fine di un incubo"

"E' arrivata la fine di un incubo". Così Cattaneo ha commentato la sentenza, dicendo: "Dopo sette anni siamo riusciti ad arrivare alla fine e sono contento che la giustizia, nella quale ho sempre avuto fiducia, ha fatto il suo corso. Ho sempre avuto tanta paura, però non ho mai mollato, ho sempre reagito fino ad oggi. Ho rivissuto attimo per attimo tutti quei passaggi che si sono susseguiti e ho sofferto tanto. Adesso non ho più parole perché mi sento commosso".