Marina di Carrara (Massa-Carrara), trovato cadavere di un uomo sulla spiaggia

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato sulla spiaggia di Marina di Carrara, sul litorale della provincia di Massa-Carrara.

Il personale dell'Asl, accorso sul luogo dopo la segnalazione al 118, non ha potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine per far luce sull'accaduto e risalire all'identità della vittima.