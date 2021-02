Maria Elena Boschi: "Distanza con Salvini? Di fronte alla crisi si può andare oltre"

"In questa fase non si tratta di dire Salvini sì o no, Cinquestelle sì o no, Zingaretti sì o no. Si tratta semplicemente di rispondere all'appello del Presidente della repubblica Mattarella, che ha chiesto a tutti di dare una mano e sostenere questo nuovo governo. E noi ci siamo".



Con queste parole Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, è intervenuta a "Live - Non è la d'Urso" per analizzare l'attuale situazione politica, che non esclude una maggioranza insieme alla Lega: "Sui social negli ultimi mesi lo stesso Salvini può avermi attaccato, anche con alcune offese, però di fronte ai problemi del Paese, quello sinceramente passa in secondo piano e non mi pare così importante, si può dimenticare".



Durante il suo intervento nella trasmissione di Canale 5, Maria Elena Boschi si augura che il governo Draghi possa cominciare a lavorare il prima possibile e "quel giorno sarà una vittoria per l'intero Paese, non per un singolo partito", senza però dimenticare che "un po' del merito va a Italia Viva, che di fronte ai tanti problemi vissuti dagli italiani non poteva far finta di non vedere".



"C'erano dei ritardi su molti fronti, dai ristori al piano vaccini e proprio per questo abbiamo chiesto un salto di qualità che purtroppo non è stato possibile", aggiunge, augurandosi di vedere un cambiamento con Draghi.



Poi un commento sull'operato di Conte: "Il principale merito è aver tranquillizzato il Paese nella prima fase del Covid, credo che questo sia stato positivo perché al suo posto non sarebbe stato facile per nessuno. L'errore più grande è non aver presentato un progetto serio per spendere i soldi che arriveranno dall'Europa".



Infine una dedica d'amore all'attore Giulio Berruti: "Sono felice e molto innamorata. Giulio è un ragazzo molto in gamba, che si dà da fare e lavora molto e soprattutto è presente. Tornare a casa e poter condividere tutto fa la differenza".