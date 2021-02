Governo, Boschi (Iv): "I partiti non facciano un mercato sui nomi"

Ansa

"Non abbiamo posto nessun veto, sarà il presidente incaricato a scegliere la sua squadra. L'importante è che sia formata da persone competenti e mi auguro che le altre forze politiche non inizino un mercato sui nomi. Sarebbe incomprensibile in una fase come questa". L'ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera rispondendo a una domanda sulla composizione di un eventuale governo Draghi.