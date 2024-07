Marghera, evirò l'ex marito con un coltello da cucina: condannata a 8 anni di carcere

L'aggressione, secondo quanto racconta il "Gazzettino di Venezia", risale al 12 agosto 2023. La donna, di origini etiopi, che ora vive in provincia di Roma con un nuovo compagno, aveva raggiunto l'ex nella sua casa di Marghera per firmare insieme la denuncia di scomparsa della figlia. Le versioni sulla serata trascorsa insieme divergono completamente. La donna sostiene di aver temuto che l'uomo la uccidesse, di aver quindi preso il coltello e di averlo colpito. Ha inoltre detto di aver rifiutato di avere con lui un rapporto sessuale, ha spiegato che gli stava solo facendo un massaggio, e inizialmente aveva anche dichiarato di essere stata vittima di violenza sessuale. L'uomo ha invece detto che proprio lei gli avrebbe proposto un rapporto per poi estrarre il coltello e ferirlo. Il racconto di lui è stato ritenuto credibile, mentre la donna si sarebbe più volte contraddetta.