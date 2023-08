Venezia, arrestata la donna che ha evirato l'ex mentre tentava di violentarla

A Venezia è stata arrestata per tentato omicidio la 35enne che ha evirato l'ex marito con un coltello da cucina.

La ricostruzione dell'episodio è tuttora al vaglio della polizia, ma sembra che la donna abbia agito per difendersi da un tentativo di violenza sessuale. L'uomo è stato operato d'urgenza all'ospedale di Mestre per la grave lesione e resta in prognosi riservata. La coppia, di origine straniera ma da anni residente in Italia, è separata da tempo.