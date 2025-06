Un operaio di 60 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in una ditta edile, a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. L'uomo, di origini indiane e residente a Santa Lucia di Piave, è stato travolto da una vasca contenente cemento mentre stava effettuando lavori di pulizia. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sul caso.