Tragedia Corinaldo, sciolta prognosi per uno dei feriti gravi

E' stata sciolta la prognosi per uno dei setti feriti più gravi della tragedia alla discoteca di Corinaldo: il bollettino medico degli Ospedali Riuniti di Ancona sottolinea che il paziente è stato "trasferito in un reparto per acuti". Degli altri sei degenti ancora in terapia intensiva, solo uno "rimane in ventilazione assistita" mentre gli altri "sono stati estubati e sono in respiro spontaneo".