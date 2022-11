Terremoto nelle Marche, danni a un'opera di Monet in mostra ad Ancona

"L'opera risulta leggermente danneggiata. - riferisce l'amministrazione - L'organizzatore della mostra, naturalmente assicurato per questo tipo di eventi, con la collaborazione della Soprintendenza Sudafricana e del Museo, ha tempestivamente individuato uno tra i massimi restauratori presenti in Italia che è già al lavoro per ripristinare l'opera del maestro impressionista. Non appena terminato l'intervento il dipinto tornerà in mostra dove nel frattempo è sostituito da una riproduzione 1:1".