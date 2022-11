Terremoto nelle Marche, le immagini di un negozio colpito dalla scossa

"Mattino Cinque News" mostra le immagini dei danni causati dalle scosse di terremoto avvertite poco dopo le sette di questa mattina in un negozio di Ancona. La scossa più forte, percepita in varie zone delle Marche, da Ancona a Fano e Urbino, è stata di magnitudo 5.7. Il sisma, avvertito distintamente in quasi tutta l'Italia centro settentrionale, ha causato crepe e fessurazioni nelle pareti di molte abitazioni sulla costa Adriatica.

Bottiglie di vetro a terra e scaffali dimezzati, le scosse che hanno svegliato la costa marchigiana mandano nel caos interi reparti di supermercati. Ad Ancona la clinica privata Villa Igea ha deciso di evacuare parzialmente la struttura. Fermi anche le linee ferroviarie e sospese le lezioni scolastiche e universitarie. Sempre questa mattina sono stati attivati i controlli lungo le coste ma secondo Alessandro Amato dell'Ingv, che coordina il centro allerta Tsunami, allo stato attuale "il rischio di tsunami non c'è".