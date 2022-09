Terremoto, due forti scosse avvertite ad Ascoli Piceno

Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Ascoli Piceno.

L'Ingv ha stabilizzato la rilevazione della magnitudo a 4.1 per la prima scossa e 3.6 per la seconda. L'epicentro si trova a Folignano (Ascoli Piceno, a 24 km di profondità). Quando sono state avvertite le due scosse, la gente è uscita in strada. Sono uscite anche alcune scolaresche.