Suicidio assistito, l'ultimo appello del tetraplegico Mario all'azienda sanitaria delle Marche: "Mi state torturando, fate presto"

Dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato etico dell'Asur delle Marche sulla presenza dei 4 requisiti per l'accesso al suicidio assistito, Mario (nome di fantasia, ndr.), 43 anni, malato tetraplegico marchigiano da 10 anni, nei giorni scorsi tramite i suoi legali dell'Associazione Luca Coscioni ha diffidato nuovamente la Asur (Azienda Sanitaria Unica Regionale) Marche, perché inadempiente in merito all'ordine emesso dal Tribunale di Ancona di verifica anche sul farmaco letale che Mario assumerà con autosomministrazione. Questo è, infatti, l'ultimo passaggio da effettuare, si spiega, prima di poter accedere legalmente alla morte medicalmente assistita, secondo l'iter stabilito dalla sentenza emessa per la vicenda del tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, in merito al suicidio assistito di Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo, della Corte costituzionale. "Mi state torturando, fate presto", scrive il 43enne in una lettera aperta, che è il suo ultimo drammatico appello.