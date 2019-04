Stupro, Cassazione: l'aspetto fisico di chi denuncia è irrilevante

L'aspetto fisico di una donna che si dichiara vittima di stupro è del tutto "irrilevante" ed è un "elemento non decisivo" per valutare la credibilità della denuncia. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni dell'annullamento con rinvio delle assoluzioni di due sudamericani accusati di aver violentato una peruviana a Senigallia nel 2013. I due erano stati assolti dalla Corte di Appello, che non aveva ritenuto credibile la ragazza per la sua "mascolinità".