Sisma, sarà l'archistar Boeri a ricostruire Arquata del Tronto

Sarà l'archistar Stefano Boeri a ridare un volto ad Arquata del Tronto, paese in provincia di Ascoli Piceno completamente distrutto dal terremoto del 2016. Mate, Società cooperativa di architetti capitanata da Boeri, si è infatti aggiudicata la gara europea telematica indetta dalla stazione appaltante Regione Marche, per l'affidamento dei servizi tecnici per la redazione dei piani urbanistici attuativi. Il progetto comprende anche sei frazioni.