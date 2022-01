Presunti abusi sulla figlia, arrestato un 44enne a Macerata

-olycom

Un 44enne, originario della Guinea, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Macerata perché accusato di aver compiuto, in tre distinte occasioni, abusi nei confronti della figlia 14enne. Le indagini sono partite lo scorso novembre, quando la ragazzina ha chiamato in lacrime il numero unico di emergenza. La ragazza è stata trasferita in una comunità protetta.