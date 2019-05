Pamela Mastropietro, il pm: "Uccisa da Oseghale con due coltellate al fegato"

Secondo l'accusa, il 30 gennaio 2018 Oseghale avrebbe abusato sessualmente di Pamela, approfittando del fatto che fosse stordita dall'assunzione di eroina, e poi l'avrebbe uccisa, accoltellandola due volte all'altezza del fegato, temendo la reazione della giovane dopo la violenza subita.



La 18enne, ha spiegato il pm, non morì per overdose ma per le coltellate: le ferite letali erano da punta e taglio, diversamente dalle altre inferte per il depezzamento del corpo, ammesso da Oseghale che invece nega l'omicidio. La difesa ha chiesto e ottenuto di effettuare un nuovo sopralluogo nella mansarda di via Spalato 124 dove si consumò il massacro. Il 29 maggio potrebbe arrivare la decisione della Corte.



La Procura chiede l'ergastolo - La Procura di Macerata ha chiesto la condanna all'ergastolo per Oseghale. Oltre all'ergastolo, il procuratore Giovanni Giorgio ha sollecitato anche un aggravamento di pena di nove anni e tre mesi per lo smembramento e l'occultamento del cadavere, e l'applicazione dell'isolamento diurno per 18 mesi.