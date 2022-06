Macerata, trovato morto l'escursionista disperso sui monti Sibillini

È stato trovato morto in fondo a un canalone a San Lorenzo al lago, nel territorio di Fiastra (Macerata), Michele Sensini, 47 anni, guida escursionistica, di cui si erano perse le tracce da oltre 24 ore.

Il 47enne era andato a fare un giro in bici. Non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, la sua compagna ha lanciato l'allarme. Sensini era una guida esperta e aveva organizzato varie escursioni nella zona, che conosceva perfettamente.