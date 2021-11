Macerata, scopre la figlia incinta e va a cercare con un'ascia il futuro papà: arrestato

da-video

Un operaio 49enne, nato in Macedonia e da anni residente nella provincia di Macerata, è stato arrestato per atti persecutori e tentato omicidio. Dopo avere scoperto che la figlia 19enne era rimasta incinta, l'uomo si è presentato sul posto di lavoro del futuro papà, albanese, già padre e molto più grande della ragazza, armato di ascia. L'arma, lunga 70 cm e pesante 1,4 kg, era stata acquistata poco prima in un negozio della zona.