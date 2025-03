Luca Traini, l'uomo che sparò a 6 migranti a Macerata, torna in libertà

Luca Traini, il 35enne di Tolentino che il 3 febbraio del 2018 ferì sei migranti di origine africana a colpi di pistola per le strade di Macerata, torna in libertà, dopo 7 anni di carcere, con affidamento ai servizi sociali. Era stato condannato a 12 anni per strage con l'aggravante dell'odio razziale. Traini disse di aver agito dopo l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 da un pusher nigeriano.