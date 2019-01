Loreto, a un papà che dorme in auto la Befana regala 20 giorni in albergo

Nella calza della Befana il 60enne ha quindi trovato un tetto sopra la testa, almeno per qualche tempo. Per lui nelel ultime settimane si era mobilitato il Comune di Loreto e il sindaco Paolo Niccoletti, che gli aveva procurato una sistemazione provvisoria in una camera dell'hotel Centrale della cittadina marchigiana.



Dopo aver accertato che l'uomo era in regola, il primo cittadino ha coinvolto quattro volontari che gli hanno pagato le spese, mentre i servizi sociali di Loreto hanno sollecitato a dargli assistenza anche i colleghi di Macerata, dove il 60enne è residente. Da tempo l'uomo ha deciso di dormire in auto per non avere spese per una casa: dopo il divorzio infatti, vuole dare tutto quello che ha a disposizione per pagare il sostentamento della figlia minorenne. E a lui non restano soldi per un'abitazione. Ma la Befana gli ha portato qualche notte al riparo.