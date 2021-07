Jesi, bagno di folla per il ct azzurro Mancini: aperitivo coi tifosi

Roberto Mancini si concede un aperitivo con bagno di folla a Jesi Ansa 1 di 10 Ansa 2 di 10 Ansa 3 di 10 Ansa 4 di 10 Ansa 5 di 10 Ansa 6 di 10 Ansa 7 di 10 Ansa 8 di 10 Ansa 9 di 10 Ansa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Aperitivo nel centro storico di Jesi per Roberto Mancini. Il ct della Nazionale è stato circondato dall'affetto dei concittadini e tra applausi e autografi si è concesso a numerosi selfie. Il tecnico campione d'Europa, maglietta azzurra e bermuda, assieme ad alcuni amici di sempre si è seduto in uno dei tavoli all'aperto di un bar di corso Matteotti ma non ha potuto evitare di essere riconosciuto.